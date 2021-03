La demi-heure d'info du 18 mars

Au sommaire :

La Croix-Rouge joue le jeu du dépistage du covid, à la demande de l'ARS, dans les entreprises et les communes. Les explications de Christian CHAMPAVERT, président de la Croix Rouge dans la Loire.

Le Secours Populaire Français soutient l'association pour le développement de l'Homme et de l'Environnement. Dominique ROCHE, secrétaire générale du Secours populaire dans la Loire décrit le dispositif et la façon dont on peut aider les Libanais.

Jean-Claude DUVERGER lance le jeu : pass cinéma pour Curieux Voyageurs 2021

Une réalisation d'Anne-Marie Vergnon et de Clémént Bonsignore