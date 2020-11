La demi-heure d'info du 19 /11

Au sommaire de cette demi-heure de l'info :

Claudie Methe, tabalogue et chargée de prévention au Comité Loire de la Ligue contre le cancer. Avec elle, il est question du sevrage tabagique en entreprise.

La deuxième invité est Marion Jacquier, administratrice de l'EOC, l'Ensemble orchestral contemporain dirigé depuis janvier 2020 par Bruno Mantovani. l'EOC va vivre à partir de demain une résidence d'artistes à huis clos à la Maison de la Culture Le Corbusier.

Et notre auditeur du jour est Georges Mosnier, infographiste de la radio et auditeur un peu atypique.