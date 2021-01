La demi-heure d'info du 19/01

Au sommaire :

Emmanuel BRAJOT de l'entreprise Charles Chocolartisan, la société ligérienne qui produit à Civens la Pâte à tartiner produite à 100 % dans la Loire. Le concours du meilleur crêpier 2021 se prépare.

Georges BERNAT, maire de Vézelin sur Loire et Président de la Communauté de communes Vals d'Aix et d'Isable : que l'après covid permette une économie et une consommation appuyées sur le local !

Anouk JAUBERT, championne d'escalade de vitesse et ligérienneet qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : l'important pour elle c'est d'être passionné et heureux dans ses engagements.