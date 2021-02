La demi-heure d'info du 22/02

Au sommaire :

Jean-Pierre PERREARD président des Jeunesses Musicales dans la Loire ou comment mettre la musique et les spectacles musicaux et concerts à la portée de tous les jeunes du département.

Fabien THOLLOT de l'agence transmédia ANGEL CORP : bientôt l'univers et les personnages de TENEBRAE dans des romans, des nouvelles et même un jeu vidéo "Made in Saint-Eienne" §

Gaël PERDRIAU à propos du démarrage du dépistage massif qui démarre ce lundi à Saint-Etienne avec un test salivaire conçu au CHU de Saint-Etienne et très fiable.