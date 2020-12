La demi-heure d'info du 22/12

Sommaire:

- Adrien Tidjarian, santonnier à Sainte-Croix en Jarez . A quelques jours de Noël, la crèche est toujours l'occasion de rassembler petits et grands. Adrien nous partage sa vocation de santonnier et son bonheur de créer ces personnages, inspirés par l'histoire sainte et par les traditions de nos provinces ! Vous pouvez admirer ses productions et les commander son le site : " Les santons d'Adrien ".

- La boutique éphémère des éditeurs locaux à Saint-Etienne. Notre ville est une ville où la littérature est bien vivante, avec de nombreux écrivains et aussi des maisons d'édition pour qui la situation est difficile. En cette année où la Fête du livre a été reportée. cette initiative collective permet de préparer des cadeaux de qualité pour petits et grands.