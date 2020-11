La demi-heure d'info du 23/11

Le 14ème défi autonomie c'est parti : ce lundi 23 et demain mardi 24 novembre, et c'est 100% en digital.

Parmi les propositions : des découvertes d'exposants visibles en visites virtuelles et des conférences et ateliers.

Ce sont Catherine Vaganay de l'AIMV et le Natalie Barth, sociologue du Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes, qui nous en parlent.

Avant il sera question du label "Vignobles et Découvertes" qui a récompensé la démarche des producteurs intitulée : "Forez, Roannais, aux racines de la Loire". Explications de Véronique Chaverot, Vice-Présidente du Département en charge du tourisme.

Et enfin avec Solange Simon, nous évoquerons le 33ème prix du Goncourt des lycéens, très bientôt proclamé et auquel participent deux lycées de la Loire.