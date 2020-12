La demi-heure d'info du 24/12

Au sommaire :

Jean-Baptiste BERTRAND, directeur de la seule maîtrise départementale de France, celle de la Loire, et l'album réalisé avec Amélie Les Crayons : la Bergère aux mains bleues.

Luiza, russe installée en France à Saint-Etienne et qui est accompagnée dans la découverte de la menuiserie ébénisterie par le CREFAD Loire. Elle nous raconte aussi sa soirée de ce 24 décembre.

Et le MERCI des permanents de RCF saint-Etienne