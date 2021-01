La demi-heure d'info du 26/01

Au sommaire :

Tristan Thomas, de la Confiserie des Arcades et de la récente boutique "C'est si bon" développe son site de vente. Le E commerce peut aussi être un commerce de proximité.

Hommage à Andrée Chaize avec Jean-Claude Duverger: une militante d'abord au service des autres et des femmes en particulier.

Sylvain Bruyère fondateur de la boutique Cadeaux Maestro, et du site du même nom : La boutique va fermer ses portes au moins pour quelque temps..