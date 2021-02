La demi-heure d'info du 26/02

Au sommaire :

Le Docteur Jean-François JANOWIAK, Président de l'Ordre des médecins de la Loire, à propos de la mise en place des vaccinations dans les cabinets des médecins généralistes du département.

Jean-Pierre BARBIER, président de la Fédération Française Randonnée pour la Loire : de belles balades et un focus à venir sur les chemins ligériens dans la revue "Rando Passion" d'avril !

Jacques FAYOLLE, directeur de Télécom Saint-Etienne et de l'incubateur de start up, anciennement "USE'IN" devenu désormais, , la BASE,à la faveur du déménagement au sein du Centre des Savoirs et des Innovations.