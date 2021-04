La demi-heure d'info du 27 avril

Au sommaire :

Demi-heure info 27 avril : Sonia Zwanck de la CPME pour rapprochons les Mondes

Sonia Zwanck, dirigeante de la société : SO'Nounou et administratrice de la CPME Loire, à propos de l'opération : "Rapprochons les Mondes" qui se déroulera le 20 mai .

Ce sera une journée de partage et d'inclusion sociale entre tous les acteurs possible de l' entreprise. Pour cette édition 2021, ils seront une soixantaine de participants, issus de sociétés ligériennes ou en formation et recherche d'emploi, notamment..

Des infos en vrac sur la réouverture de la Via Ferrata du Pilat et quelques uns des artistes, connus juste ces jours ci, qui participeront au Festival Jazz à Vienne fin juin.