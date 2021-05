La demi-heure d'info du 31 mai

Au sommaire :

100 ans de la radio : RCF ouvre ses archives et retrouve la voix de Jean Andersson, ancien directeur culturel du Parc du Pilat et journaliste littéraire et culturel sur RCF à Saint-Etienne, auteur de théâtre et poète .

Le SMAGL ou syndicat mixte des Gorges de la Loire réouvre le 2 juin prochain