La demi-heure d'info du 4 juin

Dans ce nouveau rendez-vous de la demi-heure de l'info du vendredi, Solange Simon et Jean-Claude Duverger partagent avec vous leurs coups de coeur et donnent la parole à celles et ceux qui font vivre la vie culturelle dans notre région

- Paul-Marie Claret, directeur du Méliès, à l'occasion de la réouverture des salles obscures

- Nine Antico, jeune réalisatrice française, qui vient présenter son premier film : Playlist en sortie cette semaine au Méliès avec Sara Forestier en tête de distribution

- Jean-Luc Epallle, à l'occasion de la réouverture de " L'autre lieu " à la Ricamarie.

Et, bien sûr, la chanson de la semaine choisie par Clément Bonsignore, notre réalisateur !

