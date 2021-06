La demi-heure d'info du 7 juin

Au sommaire :

Une convention entre l'Ecole des Mines de Saint-Etienne et la société Quartenaire pour accompagner mieux les entreprises du territoire dans la transformation technologique et humaine 4.0.

Les excpolications de Pascal Ray, directeur de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne.

A l'initiative des agglomérations Loire Forez et Forez Est, un jeu pour ceux qui reviendront consommer dans les restaurants et les bars des plus des 125 communes que comptent ces territoires.

Et un petit tour au musée d'Allard, sur les quais du Vizézy et dans les travées du plus beau marché de France 2019 qui se tient à Montbrison chaque samedi. Une visite conduite par Christophe Bazile, maire de Montbrison et président de Loire Forez Agglomération