La demi-heure d'info du 8/12

David CHUZEVILLE, Co-gérant L'Agenda Stéphanois à propos de la sortie numérique de décembre et des événements encore programmés.

Jean Christophe DESMARIAUX, directeur de la librairie Culture et Foi présentent ses coups de cœur pour Noël : "Après Jésus, l'invention du christianisme", chez Albin Michel , "Consolation" d'Anne-Sophie JULLIAND, aux éditions Les Arènes et "La Grâce" est un roman de Thibault DE MONTAIGU, aux éditions Plon et prix 2020 : de Flore.

Et deux ouvrages pour les jeunes : "Des garçons épatants" et "Des filles épatantes", chez Mame.

Et on termine avec César TRIOULEYRE, créateur de la start up : Maison 16, liquoristerie indépendante, bio et artisanale...producteur de liqueurs comme la sapinette et la serpolette, à boire avec modération.