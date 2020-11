La demi-heure d'info du 9 novembre 2020

COVID et Médecins généralistes, Commerces à Firminy et Curieux Voyageurs...

Au sommaire de cette émission : Myriam Devun, co-présidente de l'association des commerçants de Firminy : les Vitrines de Firminy ;

Puis vous entendrez le Docteur Jean-François Janowiak, médecin généraliste et président de l'ordre des médecins de la Loire.

Et Clément Bonsignore et Anne Marie Vergnon termineront leur tour de l'actu de ce jour avec Eric Schietse, chargé de mission pour le Festival " Curieux Voyageurs".