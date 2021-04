La demi-heure d'info du16 avril

Au sommaire :

Le festival "Parcours-Métiers" 2021 pour que des jeunes (et ils sont plus de1200!) proposent une vidéo de 3' sur un métier qui leur plaît, avec la formation qui y conduit, dans le domaine du service aux autres.

Et vous pouvez devenir jury en allant sur le site festival parcours métiers Awards 2021.

C'est Anne Fournier co-fondatrice de ce festival qui en explique les modalités.

Marie-Lou Andrieu, du FIL à Saint-Etienne, à propos du concert qui vous pouvez voir ce soir à 18h30 en vous connectant le site "shotgun"