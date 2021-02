Au sommaire :

David FARA, maire du Chambon Feugerolles à propos de la transformation du quartier de la Romière. Il est au micro d’Emma Jehl.

Jean-Christophe DESMARIAUX, responsable de la librairie Culture et Foi à Saint-Etienne. Il nous présente des ouvrages pour accompagner ceux qui le veulent pendant le Carême, sur le chemin de Pâques.

Romain LEPERS et Martin PETIT de la discothèque F2 : une web radio pour garder le lien avec les habitués et mettre en avant les musiciens stéphanois.