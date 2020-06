La demi-heure d'info RCF Saint-Etienne du 11 juin 2020

Du 8 au 10 juin 2020, les évêques de France se sont retrouvés en en visio-conférence pour leur Assemblée plénière de printemps, qui se tient habituellement en avril à Lourdes. Ils ont échangé notamment sur l’actualité de la COVID-19, le confinement et ses suites.

Monseigneur Sylvain Bataille revient sur ce partage avec les autres évêques de France. Pour lui, la pandémie a été un révélateur, aussi, d'une belle humanité et l'incertitude qui est à, ne doit pas nous faire peur.

2ème invité

Alors que la police est sur la sellette, le CLJ 42, un centre de loisir animé par des policiers à Saint-Etienne, a réouvert ses portes.

Une structure discrète, qui travaille à la prévention et rapproche depuis des années les policiers de la population.

Pour le Major Deloy co-directeur de la structure, c'est même une sorte d' " oasis pour les jeunes" .

Et sachez qu' il est encore possible d'inscrire des jeunes de 12 à 18 ans pour les activités de l'été.

3ème invité

Mardi 2 juin, l'association des bibliothécaires de France et l'Association des librairies spécialisées Jeunesse/ Librairies Socrcières, ont décerné les prix Sorcières 2020.

Parmi elles, la librairie des Croquelinottes à saint-Etienne qui vient de créer son propre prix littéraire en direction des ados : le prix "Croq'Ados".

Et le lauréat est le roman : "Félines" de Stéphane Servat paru aux éditions du Rouergue.

C'est la libraire Myriam qui répond à Anne-Marie Vergnon. Elle présentera aussi une très jolie BD sur la vie de Béatrix Potter