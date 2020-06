La demi heure de l'info sur le mode évasion !



Au sommaire :

Georges Ziegler, Président du conseil départemental, PVéronique Chavrot, vise présidente en charge du toursime et Manuel oncet directeur de la communication. Ils nous préposent de nous évader dans la Loire.

Céline Giraud, agricultrice dans le gaec de la ferme des Délices et exploiutant de la marqe de glace : Les délices foréziens. Le labyrinthe du maïs qu'ils ont créé sur leur ferme, réouvre et les visites peuvent reprendre. Ils viennet aussi de participer à lla création d'une nouvelle bière, "la 5 tournées".

En fin vous revivrez avec jeanMarc Chazot son aventure sur e barrage de Grangent, vendredi dernier au moment de l'ouvertire des vannes du barrage.