La doctrine sociale de l'Eglise : une boussole nécessaire dans l'associatif

Tendre vers le respect de la vie humaine et de sa nécessaire dignité, c’est la grande idée de la doctrine sociale de l’Eglise, née à la fin du XIXe siècle et sans cesse réactualisée. Aujourd’hui de nombreuses associations caritatives oeuvrent en ce sens, sans pour autant connaître vraiment les principes de base de cette pensée, souvent évoquée, mais pas toujours comprise.

C’est le constat qu'ont fait le Père Jean-Marie Onfray et Philippe Montigny. Aujourd'hui, ils désirent vulgariser cette pensée dans le monde associatif.