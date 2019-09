La e-santé en discussion en Bourgogne-Franche-Comté

Le matin à Dole, ses membres ont participé à une rencontre avec environ 200 professionnels, représentants de patients et industriels liés à la e-santé.

Et l'après-midi, ils se sont rendus à la maison de santé de Seurre en Côte-d'Or, pour une démonstration de télémédecine.

Objectif de cette démarche : échanger sur la politique nationale du numérique en santé et sa mise en oeuvre régionale.

Crédits photo : 2019 - RCF Jura - Dominique Pon, responsable de la délégation ministérielle du numérique en santé