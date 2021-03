La Fédé B, le soutien étudiant

La Fédé B est une fédération d’associations étudiantes créée en 1993 autour d’une volonté commune d’agir au plus près des étudiants qu’elle défend. Elle est la première organisation étudiante de Bretagne, de par la taille de son réseau, son degré de représentativité mais aussi l’ampleur de ses projets (Pétarades, AGORAé . . .). On évoque ses actions en compagnie d'Esmeraldina Do Rosario qui y est secrétaire générale chargée de la Défense des Droits.

