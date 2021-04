La fédération des oeuvres laïques de l'Ardèche en difficulté

Difficultés financières sérieuses pour la fédération des œuvres laïques de l’Ardèche. Cette structure tire une large partie de ses revenus de l’organisation de loisirs et de séjours de vacances pour les jeunes. Et depuis plus d’un an, les activités d’accueil sont à l’arrêt... Trois questions à Alain Jammet, président de la structure