La fête des 40 ans du diocèse de Belfort Montbéliard reportée en octobre

Alors que les reports et annulations d'événements se multiplient, l'Eglise n'échappe pas à ce vaste mouvement qui tente d'endiguer la progression du Coronavirus.

Dans le diocèse de Belfort Montbéliard, la grande fête des 40 ans qui devait avoir lieu les 18 et 19 avril est reportée au mois d'octobre. Plus de précisions avec Mgr Dominique Blanchet que Renaud Jules a joint par téléphone.