La fête des possibles à Bourg-en-Bresse

Tous les jeudis à 11h00

Forum Hebdo c'est chaque jeudi l'actualité de l'Ain à la Une. Evénements, personnalités politiques et économiques, débats et enjeux sont au cœur de cette émission d'information, qui vous permettra de développer un sujet incontournable de l'actualité de votre département. Réagissez sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook ! twitter.com/RCFAin