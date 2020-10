La fête du livre autrement avec un auteur-éditeur et un libraire ligériens.

Pas de Fête du livre 2020 pour les Stéphanois pour cause de Covid 19.



Raison de plus pour parler du livre et des livres.

Et c'est ce que PHL et AMV vous proposent dans cette émission : La Loire Aujourd'hui.

Leurs invités sont avec Jean Louis Nogaro, auteur de polars et fondateur de la maison d'édition CAÏMAN ; et Thomas Vernet gérant de la librairie des Croquelinottes à Saint-Etienne.

La Fête du Livre autrement c'est sur RCF !



Et je vous rappelle les titres recommandés par nos invités :

Pour Thomas Vernet : pour les jeunes à partir de 9 ans : La dernière abeille de Bren Macdibble chez Hélium.Et pour les ados à partir de 14 ans : Nous sommes l'étincelle et Comme des sauvages de Vincent Villeminot.

Quant à Jean-Louis Nogaro, il recommande la trilogie de William G. Tapply dont le deuxième tom s'intitule : Casco Bay.