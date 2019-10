Le temps du cable en cuivre qui a permis de déployer la téléphonie et l'outil internet est à ce jour dépassé! La fibre permet dorénavant l'accès au haut débit à la vitesse de la lumière. L'opérateur Orange réalise actuellement le déploiement de la fibre dans le département de la Loire sur les agglomérations de Saint-Etienne et Roanne soit 49 communes. Guillaume Michel directeur des relations avec les Collectivités Locales et Institutions de la Loire nous éclaire sur cette nouvelle technologie et la mise en place des réseaux, dans ce nouveau numéro de Planète Sciences.

Il est l'invité de Gerard Fay.