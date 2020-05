La fin du confinement avec le docteur Khalifé Khalifé.

Nous terminerons l'émission pour la 8eme et dernière fois avec le Dr Khalifé Khalifé, le point sur le covid 19 et les derniers conseils.

Autres rendez-vous, Jean-Pierre Jager à la Une et dans le dernier numéro de La Semaine, le journal régional avec Sébastien Souici, nous nous glisserons dans les pas d'Olivier Pia et débuterons avec Moselle Actu commente l'Actu avec Roger Cayzelle et ce soir Chantal de la Touanne.