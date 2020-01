La Foire de Moulins 2020 à Tahiti !

Vendredi, c'est le retour d'un événement inscrit depuis plusieurs années comme incontournable au parc des expositions de Moulins Avermes. La foire de Moulins revient, et cette fois-ci organisée de bout en bout par le nouveau délégataire, Jeanne et Louis productions. Et cette année, adieu la Bretagne, et bonjour sous le soleil polynésien, à Tahiti précisément. Une thématique inédite, mais pas que. Nouveautés, organisation, ambitions... On passe en revue la prochaine foire avec Patrice Brun, directeur adjoint de JLP Moulins...