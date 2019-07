La foire internationale des Antiquaires à L'Isle sur Sorgue

Du 15 au 18 Août 2019 c'est la prochaine Foire Internationale des Antiquaires à L'Isle sur Sorgue! L'Isle sur Sorgue est considérée comme étant la 3ème place Européenne de ce secteur Antiquités-Brocanteurs après Londres, St Denis. Cette Foire" ART and YOU" attire plus de 100.0000 visiteurs chaque année.

Invités:

- Paul AZZOPARDI/ Antiquités/ Affaire Conclue

- Thibault AYASSE / Galerie 50 au Village des Antiquaires

- Robert GAILLARD/ Expert Agréé

- Stéphane BAUMET/ Directeur de la Fondation Villa DATRIS