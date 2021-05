La Folle Journée sera probablement le premier festival musical de l'après Covid

La 27ème édition de la Folle Journée aura lieu du 28 au 30 mai à Nantes et du 27 mai au 6 juin en région. Ouverture de la billetterie le 21 mai.

Cette année, crise sanitaire oblige, seulement 9300 billets sont mis en vente, contre 140 000 habituellement pour 24 concerts au programme de la Folle Journée nantaise.

Le thème de cette édition toute particulière : "La lumière et la grâce" avec Bach et Mozart.

Une Folle Journée minimaliste mais qui n'oublie pas ses fondements.

Rencontre avec René Martin, son créateur et directeur artistique au micro d'Antony Torzec.