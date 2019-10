En lui donnant naissance, les autorités provinciales lui ont attribué deux missions :

Assurer la perpétuation du travail de mémoire et d'histoire.

Rapprocher les citoyens de leurs institutions.

Pour atteindre ces objectifs, la Fondation MERCi diversifie ses actions, avec des expositions itinérantes, des témoignages, des animations scolaires, des séminaires, des visites de lieux d'histoire, des conférences, des projets, des rencontres et échanges, des publications et des évènements plus festifs.

La Fondation MERCi s'adresse à tous. Ses activités et projets sont créés à destination des écoles, associations et toutes personnes et/ou organisations soucieuses de s'engager sur le chemin de la citoyenneté active et responsable.