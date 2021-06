La forêt de Haye fait (enfin) l'objet d'un livre

Le premier livre consacré à la forêt de Haye vient de sortir. Une initiative du collectif Flore54.



‘La forêt de Haye, classement et protection d’un patrimoine remarquable’ propose une redécouvert de ce massif forestier situé aux portes de Nancy. C’est à la suite de son classement en forêt de protection que le livre a été supervisé et préparé par les équipe de Flore54, la Fédération Meurthe et Mosellane pour la Promotion de l’Environnement et du Cadre de Vie. Rencontre avec son président, Raynald Rigolot.





‘La forêt de Haye, classement et protection d’un patrimoine remarquable ’(éditions de la gazette lorraine)