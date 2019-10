La forêt de l'Amazonie aux Vosges, poumon de la planète, malmenée et pourtant si bienfaisante

Les forêts participent à notre bien être, celui de la planète comme celui des hommes, c’est une bonne raison pour s’y intéresser.

La forêt de l’Amazonie, qui s’étend sur 9 pays, est la plus grande forêt tropicale du monde avec 13 % des arbres de la planète et c’est pour cela qu’on s’appelle le poumon de la terre. C’est le plus grand puit de carbone du monde. La plus grande partie se trouve au Brésil Et c’est pour cette raison aussi que l’engagement du président du Brésil, Juar Bolsanora, d’ouvrir la forêt aux investisseurs agricoles et miniers, nous interpelle.



Ainsi, par exemple, au Nord du Brésil, indique ce jour le journal Le Monde, une vaste forêt qui s’appelle Bon Futuro comme "bon futur", classée réserve nationale depuis 1988 est de nos jours ravagée par les feux volontaires et la déforestation : en 30 ans, elle a perdu les 3/4 de sa superficie totale !



Les feux, la sécheresse et les parasites sont les principaux fléaux des forêt ; en France aussi c’est la réalité : allez en Alsace, dans les Vosges et vous remarquerez ces sapins et épicéas morts. Des versants habituellement vert sont devenus rouge, - arbres morts encore debout - : c’est le résultat du manque d’eau et de la chaleur. C’est aussi le résultat de l’oeuvre de l’homme. La monoculture de résineux depuis 150 ans où ‘on a remplacé les hêtres par des plantations d’épicéa en rang serrés et en coupant les arbres à peine devenus adultes - reportage à découvrir la revue Reporterre d’aujourd’hui-.

Pourtant la forêt est précieuse, forêt de production, elle participe à la fabrication des maisons, des meubles, et chez nous des tonneaux et au chauffage.

Dans la région des Pays de la Loire, nous ne connaissons pas ces grandes forêts : les forêts sont peu nombreuses. Elles ne couvrent en Maine et Loire que 11 % de la superficie. Les trois quarts de nos forêts sont composées de chênes rouvre et pédonculé, de chataignier de robinier et de frêne. Dans le Segréen ce sont surtout des chênes qui se développent, dans les Mauges ce sont surtout des feuillus chênes chataignier, des pins maritimes, quelques bouleaux, dans le Saumurois les bois privés sont majoritaires, dédiés à la pratique de la chasse au grand gibier…

C’est dans le Baugeois vers Noyant et Baugé que se trouvent la plus grande région forestière de l’Anjou. N’hésitez pas à pratiquer ces forêts publiques, les forêts domaniales, pour aller au champignon ou … pour vous lover amoureusement autour d’un tronc, un arbre que vous aurez élu et avec lequel vous direz tout le bien que vous en pensez.

Ca vous fais rire ? Faut pas, aujourd’hui, la sylvothérapie, c’est un mode de soin qui se répand : les dépressifs ou les malades pulmonaires mais aussi les bien portants. Au Japon,l’an passé, 5 millions de Japonais ont emprunté l’un des 50 parcours de thérapie installés dans la forêt japonaise…

Enlacez l’arbre, de préference sur sa face Nord là où il y a de la mousse posez votre front sur son tronc. Conseil de Laurence Monce, naturopathe, dans le magazine Santé : « Fermez les yeux et enlacez le tronc en vous laissant imprégner de cette présence silencieuse. Le bénéfice survient quand l’esprit parvient à faire la bascule et à envisager que c’est l’arbre qui nous enlace ». Sorte de méditation, cela conduit au sentiment très fort de faire communion avec la nature, la création et vous en sortirez encore plus en forme et plein d’énergie. Alors bons bains de forêt à tous et n’hésitez pas en nous envoyer des nouvelles !