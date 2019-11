La formation au cœur du Plan de bataille pour l’emploi

Le Plan de bataille pour l’emploi a été lancé par la Région en mars 2018. Le soutien à la formation est l’un des leviers d’actions pour améliorer les chiffres de l’emploi. Entre stratégie politique et expérience concrète de terrain, l’élu André Martin et le responsable de l’ENI, école d’informatique, Baptiste Loirat apporte leur éclairage sur l’apprentissage, les besoins des entreprises du territoire et les secteurs en tension.