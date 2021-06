La formation des prêtres se transforme

Dans un peu plus d’une semaine maintenant deux nouveaux prêtres seront ordonnés à la cathédrale du Mans. Avant ce grand jour de joie, Antoine Clément et Gaël Catalano ont suivi une formation d’au moins 6 ans au séminaire de Nantes. Mais comme l’Église, l’apprentissage offert à nos futurs prêtes doit s’adapter au monde d’aujourd’hui. Une réforme est donc lancée par Rome et la Conférence des Évêques de France. Elle concerne la partie spirituelle et intellectuelle mais surtout les valeurs humaines.

Le P. Denis Bourget est recteur du séminaire de Nantes.