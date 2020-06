La fracture numérique n'épargne personne

Les inégalités sociales passent aussi par le numérique. Un constat déjà établi avant le confinement. Largement confirmé, pendant.



Avec une réalité à double vitesse. D’un côté, une course à la consommation numérique. Télévision, internet, jeux en ligne, téléphone ou visio conférence, prétextes pour se divertir au maximum ou surtout maintenir le lien avec ses proches ou son travail. De l’autre côté, ceux qui ont véritablement subi la fracture numérique, faute d’équipement.



Pour les aider, des associations se sont retroussées les manches. A Strasbourg, ce dynamisme a été piloté par l’antenne d’Emmaus Connect.



Explications de Thomas Lecourt, responsable d’Emmaus Connect Strasbourg et témoignage d’Arnaud Fritsch, directeur de l'association Foyer Notre dame à Strasbourg, association d’aide au service des plus fragiles.