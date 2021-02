La fraternité entre humains et animaux dans le christianisme

La crise écologique et l'annonce d'une sixième extinction de masse viennent interroger les humains sur leur rapport aux animaux et plus largement à tout le vivant. Les débats sont nombreux aujourd'hui, que ce soit dans les familles ou dans la société autour de l'importance que prend la cause animale.

Véganisme, anti-spécisme, maltraitance animale, tant de sujets qui impactent de plus en plus le niveau politique et juridique. Anne Kerléo reçoit Estela Torres, membre de la Fraternité pour le Respect Animal (F.R.A) une association "qui agit pour plus de respect du règne animal au sein de l'Église catholique et du monde".

Une Miséricorde pour la Création

On pense souvent que la Miséricorde est réservée aux hommes et aux femmes, pourtant Estela Torres et son association défendent une miséricorde qui s'étend à la création toute entière. Pour elle, le débat vient du fait que comme les animaux "ne sont pas rationnels on les considère moins mais lui [Dieu] étend à tous, il n'y a pas de distinctions, de limites, de frontière."

Estela Torres a grandi au Mexique et depuis son plus jeune âge a un lien particulier avec les animaux en grandissat elle a "sentie qu'au sein de sa religion il y a avait une grande indifférence pour les animaux", ce qui l'a amenée à s'engager davantage pour eux.



La place des animaux dans les Églises chrétiennes

Pour Estela Torres, les animaux sont trop peu présents dans la vie chrétienne notamment dans les homélies. Pourtant au cours de ses recherches, elle a découvert que certains théologiens anglo-saxons ont accordé une place non-négligeable aux animaux dans leurs écrits.

Même si ce n'est pas simple à trouver, certaines grandes figures du christianisme sont connues pour leur proximité avec le monde animal comme Saint François de Sale. "C'est lui qui a compris cet émerveillement, il voyait Dieu dans tout" expique Estela Torres. La F.R.A réunit les textes théologiques sur le monde animal et organise régulièrement des rencontres ou colloques autour de la place des animaux dans l'Église.