La fraternité, une valeur fragilisée ?

Tarik Ghezali, de la Fabrique du Nous à Marseille, et Eric Thuillez, porte-parole du Pacte Civique et du Labo de la Fraternité, sont nos invités à l'occasion de la publication du 4e baromètre de la Fraternité. Les grandes tendances qu'il indique soulignent un tiraillement chez les Français entre une envie d'aller à la rencontre de l'autre et la peur que cet autre suscite.