La fruitière Les Fins Comté - La fabrication du comté

Le comté a obtenu l’Appellation d’origine contrôlée en 1958 et l’Appellation d’origine protégée en 1996.

Il s’agit d’une spécialité fromagère au lait cru de vache à pâte pressée cuite, produite chaque année à plus de 60 000 tonnes, sur une aire géographique allant de l’est de l’Ain au nord du Doubs en passant par le Jura.

Parmi les producteurs de comté, la coopérative laitière des Fins.

Un des agriculteurs affiliés à cette structure et responsable des visites David Roland, détaille les étapes de fabrication de ce fromage