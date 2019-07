La "fusée" Carola Rackete, honneur de l'Europe

La capitaine du Sea Watch III en forçant avec courage et audace le blocus de Salvini et en permettant à 42 naufragés de trouver une terre a sauvé l'honneur de l'Europe.

Ce serait le deshonneur de l'Europe si son pays, l'Allemagne et si l'Union européenne ne pouvaient empêcher la moindre condamnation de cette femme d'exception.