Cette semaine nous vous présentons la galerie d'art " Les Couleurs et les Sons se Répondent" située dans le vieux TOURS au 27, rue Etienne Marcel.

Une galerie collective auto-gérée par 7 artistes et une chineuse.

Pour nous présenter ce lieu nous recevons Juliette Gassies, artiste-peintre tourangelle et membre du collectif.

Une galerie qui a ouvert en juillet 2020.

Juliette Gassies et Frédéric Dumain se sont entourés de cinq artistes : Chrystèle Saint-Amaux, Jean Pierre Loizeau, Yveline Bouquard, Laurence Hauss et Aurélia Vissian. Toutes et tous sont présent(e)s à tour de rôle dans la galerie.

lescouleursetlessonsserepondent.fr