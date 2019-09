La généralisation des enseignements artistiques à tous les publics

Les finances publiques au service de la culture... C'est concrêt pour l'agglomération de Carcassonne qui va profiter du dispositif CGEAC (convention de généralisation des enseignements artistiques et culturels) pour offrir des activités artistiques à tous les publics.



Dans cette émissions : des explications de l'élue référente de Carcassonne Agglomération et des témoignages d'acteurs culturels auprès des prisonniers, des personnes porteuses de handicaps, des malades du centre hospitalier, etc.