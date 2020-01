La genèse de Roannais Agglomération qui fête ses 7 ans

Le 1er janvier 2013 était créé Roannais Agglomération. Quarante communes du bassin roannais (qui compte un peu plus de 100 000 habitants) liaient leurs destins. De gré pour la plupart, sans enthousiame voire en opposition pour quelques-unes.

Ce projet de nouvelle coopération intercommunale élargie fut porté par Christian Avocat qui présida Grand Roanne Agglomération (6 communes) de 2008 à 2012 avant de présider du 1er janvier 2013 au 14 avril 2014 le nouvel EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) nommé Roannais Agglomération.

Né à Charbonnières les Bains en 1943, Christian Avocat s'installe à Roanne en 1970. Il sera professeur d'histoire et géographie au lycée Carnot. Engagé en politique au sein du parti socialiste, il sera l'un des hommes de confiance de Jean Auroux (maire de Roanne et ministre sous deux gouvernements socialistes). Il est 1er adjoint (1983-2001) puis conseiller municipal de Roanne (2001-2014) ainsi que conseiller régional (1998-2010)

Quelques semaines avant sa mort le 25 novembre 2018, il achevait d’écrire un livre racontant la genèse et les enjeux d’un travail commun avec l'ensemble des élus et des citoyens intéressés pour améliorer le quotidien des populations.

"Vers un territoire de projet" vient d'être publié à l'initiative de ses trois enfants, de quelques amis et collaborateurs dont Philippe Prudhomme qui fut le directeur général de Grand Roanne Agglomération auprès de Christian Avocat entre 2008 et 2012.

On peut télécharger ce livre gratuitement sur internet à partir de ce lien https://tinyurl.com/rpo86vt