La gouvernance de GT Solutions en temps de crise

Nommé en septembre 2019 directeur général de GT solutions, en remplacement de son père Michel, Matthieu Sarrat affronte la première crise d'une entreprise de transport routier qui compte, à Bassens, 2 000 salariés et 1 500 camions pour un CA de 240 M€. A 38 ans, ce diplômé d'HEC et Sciences Po Paris, après des classes dans le cabinet New Yorkais Oliver Wyman, passe de la préconisation à l'opérationnel. La crise sanitaire a immobilisé ses camions. Comment a-t'il dirigé une entreprise plongée dans un sommeil artificiel ? Et comment piloter son réveil dans un monde dominé par les incertitudes du court terme ?