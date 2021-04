La Grande Halle d'Auvergne transformée en vaccinodrôme à partir d'aujourd'hui

Tout est prêt pour accueillir les premiers vaccinés. Depuis ce matin 8h30, la Grande Halle de Cournon fait office de vaccinodrôme pour les habitants de l'Auvergne. Un lieu qui ne manque pas d'atouts pour une campagne à grande échelle.

Reportage de Thomas Loret (voix-off Stéphane Marcelot)

Située au sud de Clermont le long de l'autoroute A75, La Grande Halle est facile d'accès. Elle bénéficie par ailleurs d'un nombre important de places de stationnement. A l'intérieur, les locaux modulables permettront d'agrandir aisément les espaces.



Les trois premières lignes de vaccination lors de l'installation

Pompiers et médecins libéraux aux commandes

Cette semaine, trois lignes seront opérationnelles. Elles seront gérées par les pompiers du Sdis 63. « Nous sommes 120 professionnels dans le service de santé. Nous avons aussi une centaine de professionnels de santé qui sont pompier par ailleurs », indique Thierry Taillandier, médecin chef du Sdis 63.

Les autres lignes seront gérées par des praticiens libéraux qui vont se relayer. Un appel a été lancé par le CHU via une plateforme dédiée. « On tournera sur 360 patients par ligne et on compte monter jusqu'à 12 lignes par jour » Précise Thierry Orliaguet, chef de service au CHU et coordinateur médical du vaccinodrôme.



Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en visite lundi dernier lors des derniers préparatif

Vers une montée en puissance des vaccinations

La capacité va vite augmenter pour atteindre 6000 injections par semaine d'ici à la mi-mai. Pour l'instant il s'agira uniquement du vaccin Pfizer. Les doses sont stockées au CHU et seront livrée deux fois par semaine à la chambre froide de la Grande Halle.

La logistique est prise en charge par la Région, pour un montant de 200.000 euros par mois, a précisé Laurent Wauquiez. Pour l'État, la facture s'élève à 329.000 euros par mois pour les doses de ce seul vaccinodrôme.



Entretien avec Thierry Orliaguet, coordinateur médical du vaccinodrôme