La Grosse Veillée : second live de musique trad' en Morvan

L'association "Pour une fois qu'on sort !", avec le soutien du Parc Naturel Régional du Morvan et Bourgogne Live Prod, organise deux nouvelles soirées musicales, les 26 et 27 mars 2021, à suivre en direct, dès 20h30, via Internet depuis l'auditorium de la Maison du Parc à Saint-Brisson. Pour suivre les soirées et soutenir les artistes www. lagrosseveillée.live