La Grosse Veillée : un live de musique trad' en Morvan

L'association "Pour une fois qu'on sort !", avec le soutien du Parc Naturel Régional du Morvan et Bourgogne Live Prod, organise deux soirées musicales, les 15 et 16 janvier 2021, à suivre en direct via Internet depuis l'auditorium de la Maison du Parc à Saint-Brisson.

Au programme du vendredi 15 janvier à partir de 20h30 : Trio de cornemuses du Centre France (Pierre Hervé, Pascal Desbrosses et Gilles Desserprit) et accordéon tous horizons (Christian Maes solo).

Au programme du samedi 16 janvier à partir de 20h30 : Trio Durand Millet Raillard (musique du Morvan) et Le Bal (Sébastien Lagrange, Didier Gris, Gaël Rutkowski et Christian Maes).

Renseignements via les liens internet https://fb.me/e/Hc1d3N1K puis https://fb.me/e/9GpGmSUHP . Il est également possible de soutenir financièrement les artistes via le lien https://www.helloasso.com/associations/pour-une-fois-qu-on-sort/formulai...