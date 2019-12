Chantal RANCHON

Professeure d’Histoire, Chantal a rejoint l’équipe de RCF il y a maintenant deux ans. Elle coordonne et anime l’émission « Mémoire vivante « et réalise de nombreuses autres émissions et reportages pour la rédaction. Sa bonne humeur et sa compétence mettent à l’aise tous nos invités et elle participe activement à la vie associative de notre Radio.