A la Halte Ozanam, on accueille les sans-abris et leurs chiens

Quand on parle personnes de la rue, on oublie souvent qu’elles peuvent être accompagnées de chiens. Et ceux-ci ne sont pas partout les bienvenus. D’où cette initiative lancée à Brest pour faciliter leur accueil. Les chiens, la Halte accueil Frédéric Ozanam ne leur ferme pas la porte, bien au contraire.

Crée il y a plus de 25 ans, d’abord pour des jeunes en difficulté, ce centre a élargi son public en recevant pendant les weekends et jours fériés des SDF, mais aussi personnes âgées et famille de migrants. On vient donc pour se doucher, laver le linge, mais aussi partager des repas en commun. Un accueil que la Halte a voulu aussi ouvrir aux compagnons à 4 pattes, vu leur rôle important dans la vie des sans abris.

Mais la Halte n’en est pas restée là. Pour rénover le vieil abri dont elle disposait sur place, elle a lancé une campagne de financement participatif, complétée par la société Somfy. La somme a été bouclée cette semaine, au-delà des espérances. En attendant, la Halte accueil Frédéric Ozanam est ouverte tous les week ends et jours fériés, au 80 boulevard Montaigne à Brest. Une piste à suivre pour les maîtres comme pour leurs chiens.